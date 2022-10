Dona de casa recebe um voto e é a candidata a deputada menos votada da Bahia

As candidaturas menos votadas para os cargos de deputada federal e estadual na Bahia foram as de Jackie Tequila (Pros), candidata à Câmara dos Deputados, que recebeu 4 votos, e Mary Barbosa (PMB), que concorria à Assembleia Legislativa da Bahia. Ela recebeu apenas um voto.

Natural de Valença, a 123 km de Salvador, Jackie Tequila, de 43 anos, concorria pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Considerado de centro-direita, o partido foi fundado em 2008 e obteve registro definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral apenas em 2015.

Essa era a primeira vez que Jackie Tequila concorria a um cargo público, e, portanto, tem um perfil conciso no site do TSE. A recepcionista recebeu apenas R$ 508 para sua campanha, através do recurso de doação de partidos. Ela declarou possuir R$ 10 mil em bens ao TSE.

Já Mary, afiliada do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), havia concorrido ao cargo de vereadora em 2020, pela mesma legenda. A dona de casa é natural de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, e tem 33 anos. Mary não declarou o recebimento de recursos eleitoral, e nem lista de bens.