Donata Meirelles comemora 50 anos com grande festa em Salvador

Donata Meirelles (Foto: Deco Cury/Reprodução/Instagram)

A diretora de estilo da Vogue Brasil, Donata Meirelles, escolheu a capital baiana como cenário de seu aniversário de 50 anos. A festa, para cerca de 200 casais, deve reunir uma lista variadíssima, com convidados do Rio, São Paulo, Nova York e Paris, além da própria Salvador, é claro. Donata, inclusive, esteve na cidade no último final de semana iniciando os preparativos e já definiu a assessoria: será a paulistana Boutique de 3, de Edda Ugolini, Elisa Tavares Bueno e Gizella Lugio.

A comemoração está inicialmente marcada para o fim de semana do dia 09 de fevereiro, com direito a “Welcome Drink” seguido de almoço nos restaurantes Soho e Lafayette, na Bahia Marina - que estarão fechados apenas para os convidados do aniversário. A programação ainda conta um outro agito: recepção no Amado, na Avenida Contorno, com decoração em homenagem à Bahia. As festas de Donata, esposa do publicitário Nizan Guanaes, são bastante conhecidas: a pista não para, a animação não cede e o champanhe não acaba. Promete!





Milton Nascimento fará show no Festival Virada

Milton Nascimento (Foto: Divulgação)

O cantor e compositor Milton Nascimento segue à risca a máxima de que todo artista tem de ir aonde o povo está. Por isso, ele acaba de confirmar presença no Festival de Virada Salvador, que vai acontecer entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, em frente ao mar da Boca do Rio. Milton trará para o Réveillon da capital baiana o encerramento da turnê “Semente de Terra”, que percorreu os palcos brasileiros nos últimos dois anos – estando, inclusive, duas vezes em Salvador.

"Essa apresentação em Salvador, quase no fim de ano, será um acontecimento especial, pois é o encerramento da turnê, e isso por si só é uma coisa que tá mexendo muito com a gente. A emoção será muito grande. Ainda mais que isso vai acontecer exatamente em uma das cidades que mais me emocionou nesses dois anos na estrada. Estivemos duas vezes em Salvador, e vivemos coisas inesquecíveis nas duas ocasiões. Então, pode esperar, que esse nosso show no festival vai ser só coração", nos disse Milton. Nos próximos dias, além das atrações já divulgadas, o prefeito ACM Neto irá anunciar a grade completa.



Passaporte

A África do Sul nunca esteve tanto na moda: hotéis, destinos, tudo! Por isso, a empresária Flavia Avena, dona da agência de turismo de luxo TessaTour, reuniu clientes, ontem, na Saladearte do Shopping Paseo, em Salvador, para apresentar a viagem em grupo que fará para lá em abril de 2019. Entre os participantes, estiveram presentes representantes dos hotéis Sabi Sabi, do Sun Internacional Hotels e do South African.





Alô, Rio!

A Oquei Entretenimento, dos irmãos Rafael e Ricardo Cal, vai fazer parte do Réveillon do Rio de Janeiro. A empresa baiana é que irá comandar a virada do ano no hotel Pestana, em Copacabana. A noite, batizada de Rioveillon, contará com serviço all inclusive e ingressos vendidos por R$2,5 mil.



Além disso, a Oquei irá promover o Réveillon Celebre 2019, na Bahia Marina, o Réveillon Farol 2019, no Farol da Barra e o Réveillon Mil Sorrisos, em Maraú.





Lançamento

João Pedro Tanajura, Paula Tanajura e José Tanajura Filho (Foto: Divulgação)

Os empresários José Tanajura Filho, João Pedro e Paula Tanajura, donos da Jequitibá Construtora, estão erguendo o Oahu Alto de Imbassaí, no litoral norte baiano. Com proposta de casa de praia e residência, o empreendimento conta com projeto arquitetônico de Caio Bandeira e Tiago Martins. “A localização é estratégica entre os destinos de Sauípe e Praia do Forte”, nos disse José Tanajura. As obras devem ser concluídas em junho de 2019.



Parabéns pra você

Luiz Eduardo Magalhães Guinle (Foto: Reprodução Redes Sociais)

O primeiro bisneto de ACM (1927-2007), filho de Carol Magalhães e Rafael Guinle, Luiz Eduardo Magalhães Guinle, vai comemorar 18 anos no próximo dia 08 de dezembro, em São Paulo. “Ele ainda está decidindo como vai festejar a maior idade”, nos adiantou Carol Magalhães.



Sobe o som

A DJ baiana Cady é uma das atrações do Brazil Fashion Forum, que vai acontecer amanhã e depois, no Faena Forum, em Miami. Ela cantará e tocará ao vivo no último dia para encerrar a programação do evento. DJ Cady, inclusive, lançou recentemente, pela Liboo /Universal Music, sua nova música, “Nothing Wrong”. Olho nela!