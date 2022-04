Donata Meirelles lista os melhores restaurantes do mundo; três são na Bahia

Diretora da ForbesLife Fashion, referência em tendências no cenário nacional e internacional, Donata Meirelles indicou, com exclusividade para o portal Alô Alô Bahia, os 10 melhores restaurantes do mundo ( em sua opinião). A lista, claro, é eclética e traz sugestões que vão da Bahia do seu marido, o publicitário Nizan Guanaes, a Nova Iorque e Paris, passando por São Paulo, onde faz história à frente da sua empresa de consultoria de moda e estilo, a CFO11.

Makoto, em São Paulo.

Mr Chow, em Nova York.

Restaurante Preta, na Ilha dos Frades.

Caviar Kaspia, em Paris e São Paulo.

Restaurante Amado, em Salvador.

Restaurante Fasano, em São Paulo e Nova York.

Sand Bar Eden Rock, em St. Barths.

Maritaca, em Trancoso.

L´Avenue, em Paris.

A Casa do Porco, em São Paulo.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia