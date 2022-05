Dono de bar é flagrado com 850 gramas de cocaína pura em Ipiaú

O proprietário de um bar em Ipiaú, que funcionava como ponto de venda de drogas, foi preso em flagrante, na última quinta-feira (27), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, realizado por investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade. No local, os policiais apreenderam 857 gramas de cocaína pura, uma porção da droga misturada com ácido bórico e 123 petecas já fracionados, uma pistola calibre 380 com sete munições, 36 pedras de crack e um pedaço maior de 70 gramas, meio quilo de maconha prensada e 39 papelotes do entorpecente, uma balança, dois celulares, caderneta com anotações do tráfico, embalagens para acondicionar drogas e R$ 732.

De acordo com o titular da DT de Ipiaú, delegado Isaias Pereira de Lucena Neto, as investigações iniciaram há dez dias, após denúncia encaminhada à unidade policial de que o estabelecimento, localizado na Rua São Roque, também era utilizado para vender drogas. “Desenvolvemos um trabalho de inteligência com monitoramento do local e campana, a fim de identificar o proprietário do imóvel e verificar como funcionava o armazenamento e venda dos entorpecentes”, explicou Isaias.

Autuado por tráfico de drogas, o homem foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. O material apreendido foi encaminhado à perícia.