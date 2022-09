Dono de bar é investigado por câmera instalada em banheiro feminino em Salvador

O dono de um bar é investigado por suspeita de ter instalado uma câmera no banheiro feminino do estabelecimento, que fica no Alto do Cabrito, em Salvador. Na quinta-feira (1º), ele foi detido e levado até a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado.

A Polícia Militar foi chamada ao bar por conta de uma briga e ao chegar lá foi informada por uma cliente que ela havia encontrado uma câmera escondida no banheiro feminino, dentro de uma caixa de achocolatado.

Nervosa, ela chamou o companheiro para mostrar a câmera e ele foi confrontar o dono do bar, o que deu início à briga.

Os três foram levados pela PM para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Agora, o caso é investigado pela Delegacia de Plataforma.