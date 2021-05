Dono de bar tranca 29 pessoas em Feira após chegada da fiscalização e foge

Vinte nove pessoas foram conduzidas para delegacia do Sobradinho após terem sido flagradas na madrugada de sábado (29), no bar Cantinho da Família, descumprindo o decreto que estabelece medidas para o funcionamento de bares e restaurantes, em Feira de Santana.

Segundo o secretário de Prevenção à Violência de Feira, Moacir Lima, quando a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) passava pela avenida, viu o bar cheio e funcionando fora do horário permitido pelo decreto. “O dono do estabelecimento fechou a porta e deixou todas as pessoas trancadas lá dentro. A FPI tentou negociar para o proprietário abrir o estabelecimento, até que conseguiu entrar. O dono do bar fugiu e o estabelecimento foi interditado, contou o secretário”.



As ações continuam sendo intensificadas em todo o município. Compõe a FPI as secretarias de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico; de Prevenção à Violência; de Transporte e Trânsito; Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), Guarda Municipal e a Polícia Militar.



De acordo com o último decreto, a venda de bebidas alcoólicas está proibida das 18h às 5h desta sexta-feira (28) até o dia 31 de maio. Os bares e restaurantes podem atender presencialmente os clientes até as 20h30, desde que observados os protocolos de segurança, com distanciamento entre as mesas de no mínimo dois metros, capacidade máxima reduzida a 50%, e apenas quatro pessoas por mesa.