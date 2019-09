Dono de casa noturna é morto a tiros em Feira de Santana

Um idoso de 66 anos foi morto a tiros na noite de sábado (14) em Feira de Santana, segundo informação da 1ª Coordenadoria de Polícia Regional do Interior (Coorpin/Feira). Segundo as primeiras informações, Milton da Silva Oliveira Filho era dono de uma casa noturna no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

Milton foi morto em frente ao local por dois homens, que depois de atirar fugiram a pé. A dupla chegou à casa na Rua Mansão por volta das 22h30. Ao notarem a vítima ali, atiraram.

Ainda não se sabe o que motivou o crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

Outro crime

Também em Feira, um homem de 32 anos morreu ontem a tarde depois de ser baleado em frente a um restaurante no bairro de Gabriela. Uma dupla chegou de moto e atirou contra a vítima, fugindo em seguida.

A vítima foi identificada como Jeferson Silva de Castro, que trabalhava como motorista de uma empresa. Um amigo que estava com ele não ficou ferido.

O caso também será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) da cidade.