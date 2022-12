Dono de food truck incendiado em Amaralina faz vaquinha para recuperar prejuízo

Um food truck foi atingido por um incêndio na noite de domingo (11), no bairro de Amaralina, na orla de Salvador. O dono do trailer e uma funcionária estavam no local no momento do acidente. Apesar do susto, não há registro de feridos. Para conseguir recuperar o prejuízo, o proprietário fez uma vaquinha virtual e conta com a ajuda das pessoas para conseguir sobreviver sem a ferramenta de trabalho.

O food truck pegou fogo por volta das 20h de ontem. Os moradores tentaram apagar as chamas, mas os bombeiros chegaram logo em seguida e debelaram o incêndio por volta das 21h. Segundo o dono, a suspeita é que um problema na mangueira do fogão tenha causado o acidente.

"Acabamos de fritar uma porção de batatas e deixamos o fogo baixinho, como sempre, mas quando a funcionária olhou de volta o fogo já estava alto e tomou conta do trailer todo", contou Edilson dos Santos Júnior, de 36 anos, proprietário do food truck.

Segundo ele, o botijão de gás havia sido trocado recentemente e estava cheio, por isso, o medo da explosão foi ainda maior. "Graças a Deus não explodiu, joguei ele para a rua e começou a girar com a labareda de fogo, mas os bombeiros conseguiram chegar e debelar o incêndio logo em seguida", relatou. O proprietário tentou conter as chamas com um extintor, mas o fogo de espalhou com muita rapidez.

Edilson tinha o trailer há mais de 1 ano e era sua única fonte de renda. O local vendia lanches e o forte era o espetinho. "Era minha fonte de renda, como perdeu tudo, estou sem chão. Fizeram uma campanha para que as pessoas façam doações, porque vai ser difícil esses próximos meses sem emprego", pediu.

A funcionária do trailer também foi afetada, perdeu o emprego e o celular, que ficou para trás no momento do desespero. A reportagem não conseguiu contato com ela.

Para ajudar Edilson, doações podem ser feitas pelo site da Vakinha.