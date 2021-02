Dono de restaurante é detido após anunciar 'churrasco grátis para quem matar Dória'

Um comerciante de 40 anos foi detido nesta quinta-feira (4) após colocar uma placa na frente de seu restaurante prometendo "um ano de churrasco grátis pra quem matar João Dória", governador de São Paulo. O estabelecimento fica localizado na capital paulista.

O homem foi levado por policiais para uma delegacia, onde foi registrado um termo circunstanciado por incitação ao crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o comerciante vai responder em liberdade.

"Ele prestou depoimento e se comprometeu a comparecer em juízo. A autoridade policial solicitou perícia para a lousa e encaminhou o caso ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)", disse a SSP de São Paulo em nota.

O governador de São Paulo, se tornou alvo de críticas de donos de bares e restaurantes por conta do fechamento de todo o comércio aos finais de semana, norma estabelecida em 22 de janeiro para conter o aumento nos números de casos e mortes por coronavírus no estado. As medidas restritivas impostas pelo Plano São Paulo, no entanto, foram revogadas nesta quarta-feira (3).