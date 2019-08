Donos do La Taperia planejam abrir versão assador do restaurante na Ilha dos Frades

(Foto:Angeluci Figueiredo/Correio)

Juli Holler e José Mórchon receberam convite da Fundação Baía Viva

A família Morchon está planejando ampliar os domínios do bem sucedido La Taperia para outro destino da Bahia de Todos–os-Santos. O projeto, ainda em fase de negociação, prevê a abertura de uma versão assador do restaurante do Rio Vermelho na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades. A proposta é uma casa voltada para uma cozinha de brasa, sonho antigo do cozinheiro espanhol. O convite para levar o La Taperia para a ilha partiu de Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, que é responsável pela requalificação urbano-ambiental da área. Se tudo correr como previsto, o restaurante deverá abrir as portas em setembro de 2020 e funcionará de forma sazonal, ou seja, de setembro a março.



De casa nova

Poucos meses depois de fechar as portas do Coentro, na Barra, a chef Karine Poggio, chega ao restaurante Healthy, no Ondina Apart Hotel, para comandar a cozinha da casa que é especializado em comida saudável. Aberto há cerca de cinco meses e após uma série de testes e ajustes no menu, o espaço ganha um cardápio de almoço assinado por Poggio. Na próxima quinta-feira (8), a chef, juntamente com a proprietária Victória Cintra e a confeiteira Vanessa Damazio, farão uma apresentação dos novos pratos para um pequeno grupo de convidados.

(Foto:Maria Paula/Divulgação)

Karine, Victória e Vanessa no restaurante Healthy

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Divulgação)

Fernando Nunes está na orquestra do musical JK Um reencontro com o Brasil

Foi ainda nos anos 1980 que o baixista Fernando Nunes deixou Maceió, sua cidade natal, para viver em Salvador. Desde então, o músico solidificou sua carreira acompanhando artistas como Sarajane, Luiz Caldas e Margareth Menezes, dentre outros, por aqui. Tão logo ganhou destaque na cena musical baiana, partiu para o Rio onde foi tocar com Ivan Lins. Mas a carreira com o autor de Madalena durou pouco. Nunes foi logo “roubado" por Cássia Eller, acompanhando a artista até a sua morte. Apaixonado por música, ele está de volta aos palcos, a convite de Paulinho Dáfilin, no espetáculo JK Um reencontro com o Brasil que tem apresentações marcadas para os próximos dias 20 e 21, no Teatro Castro Alves. Em cena, o músico acompanhará a cantora Glaucia Nasser, ao lado de uma grande orquestra, regida pelo maestro e violonista Paulinho Dáfilin. O seu ultimo trabalho foi o disco em homenagem a Djavan, intitulado JAHVAN, que contou com as participações de vários artistas cantando as músicas de seu conterrâneo em ritmo jamaicano, como Ivete, Zeca Baleiro, Seu Jorge, Chico César, Fernanda Abreu, Criolo, Arnaldo Antunes. Fernando produziu e tocou no álbum.

Guia renovado

A nova edição do Guia do Ócio, publicação que está em circulação há 20 anos, será lançada na próxima sexta-feira (9), às 11h, no Cafe-Teatro Zelia Gattai, na Flipelô. Com direção de arte da designer Iansã Negrão, o guia chega às bancas com uma curadoria mais apurada, feita pelo jornalista Antônio Moreno que elege as atrações que mais lhe chamam atenção na cidade para comentar. O livro agora conta com 200 páginas e é amplamente ilustrado com mapas e fotografias. Com uma equipe técnica de primeira linha, a publicação tem na sua ficha técnica, profissionais tarimbados como a designer Morgana Miranda, os fotógrafos Márcio Lima e Alfredo Mascarenhas, e o ilustrador Rex.



Verdes matas

Salvador vai sediar o IV Congresso Brasileiro de Eucalipto. O evento, que contará com a participação dos mais importantes produtores e especialistas de todo o país, vai acontecer na sede da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), nos dias 7 e 8 deste mês.



Samba na Concha

Após uma temporada longe dos palcos, quando se dedicou ao trabalho de ator nos filmes Marighela e Pixinguinha, o cantor Seu Jorge chega a Salvador, no dia 7 de setembro, para um show especial em parceria com Pretinho da Serrinha. O encontro dos dois acontece às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

(Foto:Divulgação)

Seu Jorge faz show na Concha com Pretinho da Serrinha

Noite de autógrafos

Quem chega a Salvador para lançamento do seu novo livro O Último Dia da Inocência, é o jornalista, escritor e roteirista Edney Silvestre. A noite de autógrafos da obra, que mistura fatos e personagens da história do Brasil, será no próximo dia 10, às 19h, na Livraria Saraiva, do Shopping da Bahia.

(Foto:Divulgação)

Edney Silvestre é repórter da TV Globo e escritor

Mais +

Quem gosta de comida japonesa e aprecia um bom rodízio, tem agora o Martim Pescador, na Barra, para se refestelar. O restaurante, que está completando um ano de funcionamento na área externa do complexo comercial da Associação Atlética da Bahia, está oferecendo este serviço - que inclui entradas, saladinhas, sashimi, temaki, grelhados, makizushi, nigiri, pratos quentes e sobremesas - por R$ 84,90 por pessoa. Considerando o preço médio dos pratos da cozinha japa em Salvador, até que está bem razoável.



Menos –

Salvador é a quinta capital mais violenta do país. Segundo o Atlas da Violência, divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea), a capital baiana registrou no ano passado, 63,5 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Simões Filho, na Região Metropolitana ficou no quarto lugar entre as cidades de até 300 mil habitantes com o índice assustador de 119,9 homicídios para cada grupo de até 100 mil habitantes. Estarrecedor!