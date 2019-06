Dony De Nuccio deve assumir lugar de William Bonner no Jornal Nacional

William Bonner comanda o Jornal Nacional há 23 anos. Entretanto, o jornalista atualmente está 55 anos, por isso a Globo começa a discutir internamente nomes que possam substituí-lo na apresentação do telejornal.

De acordo com o site Natelinha, o nome que desponta como favorito para assumir o cargo é o de Dony De Nuccio. 20 anos mais jovem que Bonner, o atual âncora do "Jornal Hoje" poderia se transformar num substituto à longo prazo.

Alguns diretores teriam apontado que o ex-marido de Fátima Bernardes já tenha cumprido um ciclo na bancada do "Jornal Nacional" e que agora buscariam um nome para rejuvenescê-lo. Em reuniões da cúpula de jornalismo da emissora, cogitou-se que o prazo para que isso ocorra gire em torno de dois a três anos, antes das próximas eleições à Presidência da República. Procurada pelo "Natelinha", a Globo nega as informações.

Hoje, o jornalista Dony De Nuccio, 35, vem ganhando cada vez força entre os executivos da emissora. Antes dele, Evaristo Costa, 42, que deixou a emissora em 2017, liderava essa preferência. O nome de Rodrigo Bocardi, 45, também vem sendo cogitado, mas Dony segue na vantagem por ser mais jovem.

Dony De Nuccio estreou na Globo em 2011 como repórter do "Jornal da Globo" e "SP TV". Migrando para a Globo News, no ano seguinte, passou a se destacar no comando do "Jornal das Dez", até receber o convite para apresentar o "Jornal Hoje" em 2017. Além de jornalista, Dony é economista e trabalhou no mercado financeiro por um ano. Na emissora aberta, ele recebe elogios dos colegas pelo profissionalismo, dicção e postura no vídeo.

Em janeiro deste ano, Dony De Nuccio foi promovido e entrou no rodízio de apresentadores que substituem William Bonner, aos sábados e feriados, na bancada do "Jornal Nacional.

Não é a primeira vez que a saída de Bonner do "JN" é cogitada nas reuniões internas da Globo. Mas diferente de outras oportunidades, ele está no cargo desde 1996, as conversas com esse intuito começaram a ficar mais intensas nos últimos meses.

William está no comando do jornal há 23 anos, com isso, é o segundo apresentador que por mais tempo ficou na bancada do informativo. À frente dele vem Cid Moreira, que permaneceu no "JN" por 27 anos, e que encerrou o ciclo de locutores no principal telejornal da Globo.