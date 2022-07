'Dor que sufoca', diz Ronaldo Caiado na missa de 7º dia do filho

A missa de sétimo dia de Ronaldo Ramos Caiado Filho, que faleceu aos 40 anos, aconteceu na noite do sábado (9), em Goiânia. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) falou na cerimônia sobre a dor da perda do filho.

"É uma coisa difícil de ser compreendida. É a inversão da ordem cronológica da vida. É uma dor que sufoca. Uma dor que não para. É algo que você imagina que não está acontecendo", disse o governador.

A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Goiânia, com a presença de amigos e familiares. A primeira-dama, Gracinha Caiado, e as filhas Maria, Marcela e Anna Vitória também estavam presentes. Ronaldo era filho de Caiado com a primeira esposa, Thelma Gomes, que também estava na missa.

Ronaldo Filho foi achado morto em uma fazenda de Novas Crixás, no interior do estado. Até agora, a causa da morte não foi divulgada.