Doria é uma das opções de candidatura única da 'terceira via', diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis comentou a vinda de João Doria (PSDB) à Bahia para dar início à sua agenda como pré-candidato à Presidência da República. Bruno disse que o União Brasil considera a ideia de ter apenas um candidato da 'terceira via'.

No entanto, segundo o prefeito de Salvador, as conversas com outros partidos continua. "Vamos iniciar a discussão agora sobre qual vai ser nosso posicionamento. Doria, sem sombra de dúvidas vai ser uma de nossas opções. Nós estamos dialogando com outros partidios, inclusive, para fazer uma indicação única pela terceira via, se for possível essa unidade", disse.

O prefeito relembrou a gratidão por Doria ter doado vacinas durante o surto da H3N2 na capital baiana. "Doria é um amigo. No momento que não tinha vacina para a gripe no Brasil, tentei comprar junto ao Instituto Butantan e ele fez a doação à nossa cidade, permitiu a gente enfrentar a H3N2", lembrou.