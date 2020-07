Dos 20 clubes da Série A, nove contrataram durante a pandemia

Em todo o mundo, é unânime a ideia de que os clubes vão sofrer prejuízos financeiros por causa da pandemia do novo coronavírus. Alguns como o Bahia, por exemplo, já têm sentido na pele as dificuldades econômicas dos quase quatro meses sem disputar uma partida.

Por conta da paralisação do calendário, o tricolor viu sua arrecadação cair de forma drástica e convive com a falta ou redução de pagamento do que teria que receber em alguns contratos.

Porém, enquanto a maioria das equipes vive na corda bamba para equilibrar as finanças, outras seguem na contramão e usam o momento sem jogos para reforçar os seus elencos.

Entre os 20 clubes que disputarão a Série A do Brasileirão, nove anunciaram novas contratações durante a pandemia. Athletico Paranaense e Atlético Mineiro foram de longe os times que mais contrataram no período.

O Furacão vive momento diferente dos outros clubes brasileiros. Com dinheiro em caixa após conquistas de títulos importantes nas duas temporadas passadas - Copa Sul-Americana 2018 e Copa do Brasil 2019 - e as vendas de jogadores como Léo Pereira e Bruno Guimarães, a equipe ganhou um fôlego no caixa ao negociar o zagueiro Robson Bambu com o Nice, da França, por oito milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões).

Mesmo assim, o rubro-negro paranaense seguiu o padrão de tentar descobrir joias e recuperar atletas. A única exceção foi o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, por quem a equipe desembolsou R$ 10 milhões. Além dele, outros seis foram incorporados: o zagueiros Edu, os meias José Aldo e Jaime Alvarado, além dos atacantes Walter, Geuvânio e Daniel Martins.

O meia Evandro, que ficou livre após o fim de contrato com o Santos, negocia com o time paranaense e pode ser mais uma novidade.

Já em Minas Gerais, o Galo tem apostado em contratações milionárias. Mesmo devendo salários aos jogadores e reduzindo as remunerações dos funcionários durante a pandemia, o alvinegro atendeu ao pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli e já trouxe cinco nomes.

A mais badalada dela foi o atacante baiano Keno, que estava emprestado pelo Pyramids, do Egito, ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e chegou ao Atlético pelo custo de R$ 12,3 milhões. Já pelo atacante Marrony, revelação do Vasco, a equipe de Minas pagou R$ 20 milhões.

O clube conta com a MRV Engenharia e o Banco BMG para bancar as contratações e, além da dupla, tem acertos com o zagueiro Bueno e os volantes Léo Sena e Alan Franco. O Galo negocia ainda com o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, que estava no Boca Juniors, e mira um centroavante. Entre os cotados está Lucas Pratto, atualmente no River Plate.

Por falar em atacantes, Fluminense e Corinthians apostaram na mesma fórmula e repatriaram ídolos do ataque. Enquanto o time carioca anunciou o retorno do ídolo Fred, que foi rebaixado para a Série B com o Cruzeiro no ano passado, o Timão acertou com Jô, cria do clube e que estava no futebol japonês.

Além dos clubes já citados, Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará, Fortaleza e Sport fizeram pelo menos uma contratação cada no período de pandemia de covid-19. Enquanto isso, Bahia, Bragantino, Coritiba, Flamengo, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco seguem zerados.

Reforços da casa

No Bahia, o presidente Guilherme Bellintani tem batido na tecla de que o clube não vai fazer contratações enquanto a crise provocada pela pandemia não for amenizada. Mas isso não quer dizer que o técnico Roger Machado não ganhará reforços.

Desde o retorno aos treinos presenciais na Cidade Tricolor, o elenco do Esquadrão ganhou dez novas peças. São jogadores que faziam parte do time de aspirantes, projeto que foi encerrado para reduzir custos.

Além deles, o zagueiro Everson e o lateral Matheus Silva, que estavam emprestados ao Paraná e Farense-POR, respectivamente, voltam ao clube e vão ter as suas situações analisadas nos próximos dias. A tendência é a de que eles não sejam aproveitados e sejam negociados.

Quem se despediu do tricolor na terça-feira (30) foi o atacante Arthur Caíke. No clube desde o ano passado, ele teve o vínculo de empréstimo encerrado. O Bahia tinha o interesse na renovação, mas o cenário mudou após o início da pandemia. Arthur pertence ao Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Antes, o Esquadrão já tinha definido a situação do meia Eric Ramires, que está emprestado ao Basel-SUI. O vínculo do jogador com o clube europeu foi estendido por mais dois meses, até o fim da temporada no país. O Basel tem a opção de compra ao final do empréstimo por cerca de seis milhões de euros.