Dos Barões aos Balões: pisadinha nasceu na Bahia e domina o Brasil

Querido leitor, faça o seguinte exercício: abra o Google ou o Spotify e procure pelo termo 'pisadinha'. Você vai encontrar Os Barões da Pisadinha. Mas também vai achar os Balões, os Patrões, os Varões, as Baroas...

Esse é um ótimo termômetro para notar quando algum estilo musical está 'estourado'. Na época em que a moda era o Calypso, por exemplo, o que não faltava eram bandas com o nome 'alguma coisa do Calypso': Companhia do Calypso, Paixão do Calypso, Bonde do Calypso...

E se você ainda não sabe o que é pisadinha (ou piseiro), então você parou no tempo em 2019. O ritmo com DNA nordestino já domina as listas de músicas mais tocadas nos aplicativos de música, como Spotify e Deezer. E é a mais séria ameaça ao império sertanejo.

A pisadinha é 100% baiana: nasceu em Monte Santo, há quase 20 anos, das mãos de Nelson Nascimento. Já ouviu falar nele? E como é que esse ritmo voltou depois de tanto tempo, do nada, e conquistou tanta gente nova?

Essas são algumas das perguntas que o episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber desta segunda-feira (14) tenta responder. E, para quem ainda não conhece nada do ritmo, trouxemos um dossiê completo, com árvore genealógica e tudo!

Encontramos o criador do ritmo na zona rural de Monte Santo e lembramos os seus sucessos. Já ouviu falar também da banda Brega & Vinho? E de onde surgiram esses outros 'ões' da pisasinha: Balões, Patrões, Varões?

O fato é que o piseiro e o Nordeste estão no auge. E, justamente nesse momento, não teremos São João pelo segundo ano seguido. Na nova série do O Que a Bahia Quer Saber, vamos discutir justamente o impacto da falta da festa, sob vários cenários.

Toda semana, uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

E, para você que não conhece nada da pisadinha - ou que ficou com vontade de ouvir depois do podcast - segue uma lista de sugestões que elaboramos especialmente para você. A playlist no Spotify só de piseiro está aqui, ao final da matéria!





Clique no player para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.





Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Deezer:





Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Apple Podcasts:





Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Confira a playlist feita pelo Correio* só com piseiro e pisadinha!:





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.