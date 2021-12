Dos palcos para o metrô: estação recebe exposição com figurinos do TCA

Os usuários do metrô que passarem pela estação de Pituaçu vão se deparar com um cenário diferente. É que o lugar virou palco da exposição Figurinos em Cena, que começou nessa quinta-feira (2) e segue até o dia 12 de dezembro. A mostra, que é realizada pela CCR Metrô Bahia em parceria com o Teatro Castro Alves (TCA) traz dez figurinos, especialmente selecionados do Acervo de Figurinos do Centro Técnico do teatro, dentre eles trajes históricos, da cultura popular brasileira, assim como peças utilizadas em grandes espetáculos teatrais.

"Esta é mais uma iniciativa da CCR na promoção da cultura local para os baianos, por meio da arte e contar com um parceiro como o TCA, que é um importante equipamento cultural da Bahia, é imensamente gratificante”. conta Jocelyn Cárdenas, gerente de Comunicação, Sustentabilidade e Ouvidoria da CCR Metrô Bahia. A ação faz parte do Vem Pra Cá, programa de eventos institucionais e culturais promovidos pela CCR Metrô Bahia, que tem por objetivo levar arte, cultura, alegria e ações de bem estar para as estações de metrô e terminais de ônibus administrados pela concessionária.



Para a Coordenadora do Centro Técnico do Teatro Castro Alves, Eliane Gomes, esta é uma ótima oportunidade do público se aproximar, de maneira mais ampla, com a arte. “Espero que a Exposição Figurinos em Cena seja um estímulo à curiosidade dos transeuntes para visitar o nosso espaço e mergulhar nesse universo histórico e artístico, que atualmente conta com cerca de 10 mil peças, entre indumentárias e adereços, de diversos criadores baianos”, reforça Gomes.



Já o coordenador de Figurino, Thiago Romero, que prestou consultoria para o projeto, ressaltou a importância de dar visibilidade aos artistas ligados a visualidade do espetáculo. “Figurinos, trajes de cena e adereços, constroem junto com as outras ferramentas das artes cênicas, narrativas visuais que colaboram em potência para a obra. Não são meros coadjuvantes, são peças fundantes de um espetáculo”, completou.