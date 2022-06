Dose dupla: vacinas da gripe e da covid-19 podem ser aplicadas no mesmo dia

Quem está em busca da sua primeira ou quarta dose da vacina contra a covid-19 pode, sem nenhum perigo, receber também a imunização contra a gripe no mesmo dia e até na mesma hora. A imunização contra a influenza foi liberada, nesta segunda-feira (27), para qualquer pessoa com mais de seis meses de idade e, no máximo, o que pode acontecer ao receber a dose dos dois imunizantes é ter uma reação mais intensa, o que não acontece na maioria das vezes.

Isso quem explica é o professor titular de infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Antes era recomendado pelo Ministério da Saúde um intervalo de 14 dias entre a vacina da covid-19 e da gripe, mas essa orientação não existe mais desde setembro de 2021.

“Nessa época não se conhecia bem as reações das novas vacinas contra a covid, mas com a experiência acumulada já temos dados detalhados sobre o perfil de segurança e podemos pensar em usá-las em conjunto, sem maiores receios”, afirmou o especialista.

Uma das orientações que ainda permanecem para o cidadão que vai se imunizar contra as duas doenças é de não receber as doses das vacinas quando estiver com sintomas gripais. “O ideal é não usar vacinas quando tiver sintomas de virose, pois fica difícil separar o que pode ser reação da vacina ou infecção em atividade”, destacou o infectologista.

Vacinação

As pessoas podem se vacinar contra a gripe de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h, em todas as 156 salas de imunização da rede municipal em Salvador. Segundo a administração municipal, a abertura da estratégia ao público em geral acontece após recomendação do Ministério da Saúde, devido à baixa adesão à campanha de vacinação registrada em todo o país.

A medida vai continuar enquanto houver estoques do imunizante na cidade. Para se vacinar, é preciso levar a carteira de vacinação ou Cartão SUS e documento com foto. “Quanto menor a taxa de cobertura vacinal, maiores os riscos de circulação viral na cidade. Estamos percebendo um aumento de incidência de síndromes gripais, sobretudo em crianças, algo que já era esperado para esse período, mas que poderia ser minimizado caso obtivéssemos uma adesão maior à campanha contra a gripe”, afirmou a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Doiane Lemos.

A vacinação contra a covid-19 em Salvador também segue normalmente para aplicação da 1ª à 4ª dose nesta terça-feira (28), das 8h às 16h. A estratégia contempla o “Liberou Geral” para aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses para indivíduos com 12 anos ou mais, independentemente de morar em Salvador ou não ter tomado as doses anteriores na cidade. O único requisito é ter o Cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia. Clique aqui para conferir os pontos de vacinação.