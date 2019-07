Douglas garante Bahia motivado após eliminação na Copa do Brasil

A eliminação na Copa do Brasil após a derrota por 1x0 contra o Grêmio doeu na torcida e também na comissão técnica do Bahia. Contudo, há pouco tempo para lamber as feridas. Já no próximo sábado (20), o tricolor tem um desafio contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e precisa dar uma resposta: o time ainda não venceu desde o retorno após a Copa América e tem três jogos sem ganhar na competição nacional.

Dono da camisa 1 e titular absoluto do time, o goleiro Douglas foi a público nesta quinta-feira (18) para afirmar que, apesar do clima de luto, a equipe está motivada para dar uma resposta o mais rápido possível e continuar aspirando um final de ano com sucesso. Segundo Douglas, o elenco sofreu muito com a eliminação, mas é preciso lembrar que o Bahia caiu de queixo erguido contra uma das equipes mais “cascudas” do futebol brasileiro - principalmente quando o assunto são competições eliminatórias.

O goleiro ainda garantiu que a participação do Bahia de forma longeva na Copa do Brasil faz parte do planejamento para o que classificou como “a construção de um Bahia ainda maior” e, apesar de ter caído na mesma fase da última temporada, Douglas avaliou que desta vez enxergou uma equipe mais competitiva e capaz de dar um passo mais avantajado em sua história.

“A gente não foi desclassificado na primeira rodada, caímos nas quartas de final por conta de detalhes. Assim como foram decididas as outras partidas da Copa do Brasil [nas quartas de final deste ano]”, declarou o goleiro.

Com a eliminação, o Bahia passa a se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Nele, ocupa o 11º lugar da tabela, com 14 pontos conquistados - mesmo número do Grêmio, décimo colocado e time que fecha a primeira metade da tabela de classificação do certame.

Para o jogo contra o Cruzeiro no próximo sábado (20), o camisa 1 apela para que os jogadores tentem deixar um pouco de lado as lembranças ruins da última partida e garantiu que, dentro do vestiário, há um grande desejo de voltar a jogar e oferecer provas de que o time não tem potencial apenas no papel.

“Hoje estamos motivados porque sabemos que as peças que chegaram vão agregar muito pro que a gente tem ainda neste ano. Nenhum atleta sentiu, sentimos foi um torcedor orgulhoso, que nos apoiou. Sentimos a dor do torcedor também. Vamos buscar sorrir no final do Brasileiro e neste ano”, finalizou.

Roger Machado vai ter à sua disposição, no próximo jogo, algumas peças que não podiam jogar na Copa do Brasil. Um dos casos é Giovanni, que inclusive deve fazer sua estreia, já que Moisés está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o lateral-direito Ezequiel volta à lista de relacionados.

