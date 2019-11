Douglas reconhece desempenho ruim do Bahia no segundo turno

A derrota para contra o Santos é mais uma que vai demorar para ser digerida pelo Bahia. O tricolor sofreu o terceiro revés consecutivo na Série A do Brasileirão e aumentou a crise que vive com o torcedor. Após o duelo na Vila Belmiro, o goleiro Douglas reconheceu que o time não vem jogando o mesmo futebol do primeiro turno e precisa se reencontrar o mais rápido possível.

"Evidente que a gente não está conseguindo jogar no nível que a gente jogou no primeiro turno, temos sofrido muitos gols e sem conseguir ser eficiente na frente. As equipes no segundo turno se reforçam de todas as maneiras e as partidas são decisivas. Temos encarado todos os jogos como oportunidades de subir na tabela, mas é fato que não estamos conseguindo desempenhar o um bom futebol. Confiamos no trabalho do Roger, de todos aqui do Bahia, sabemos da nossa qualidade e temos confiança de que vamos reencontrar um bom futebol", analisou Douglas.

Já o zagueiro Juninho saiu de campo na bronca com a arbitragem. Ele marcou o gol de empate do Bahia, aos 36 minutos do segundo tempo, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e após analisar o lance decidiu anular o gol.

"Se o Moisés está legal, a diretoria tem que tomar as medidas cabíveis. Sobre o jogo, temos que manter a cabeça no lugar, não adiante se desesperar. Mas agora é descansar e temos um jogo difícil no domingo contra o Cruzeiro", disse.

O Bahia volta aos gramados no domingo (3), quando visita o Cruzeiro, no Mineirão. Com 41 pontos, o tricolor estacionou na nona colocação do Campeonato Brasileiro.