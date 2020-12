Douglas sai machucado e vira dúvida no Bahia para Sul-Americana

A derrota do Bahia para o Ceará por 2x0 neste sábado (5), pelo Brasileirão, pode ter consequência também na Copa Sul-Americana, em que o tricolor está nas quartas de final.

O goleiro Douglas saiu machucado nos minutos finais do primeiro tempo e é possível desfalque no jogo de ida contra o Defensa y Justicia, quarta-feira (9), às 19h15, na Fonte Nova. Anderson, que o substituiu na partida, herda a posição caso o titular não tenha condições.

Ao deixar o campo, Douglas informou ao canal Premiere que sentiu dor no músculo posterior da coxa esquerda. “É muscular. Então para evitar um maior dano para a equipe, optei por sair da partida”, explicou.

Além de Douglas e Anderson, o clube inscreveu os goleiros Mateus Claus e Matheus Teixeira na Sul-Americana. Claus, que vinha sendo o reserva imediato, está afastado por covid-19 desde a primeira partida contra o Unión, no dia 24 de novembro, pelas oitavas de final, e com isso é possível que retorne a tempo da partida contra o Defensa. O jogo de volta será no dia 16, na cidade de Florencio Varela, na Argentina.