'Doutora Leokret': ex-vereadora celebra aprovação em Direito na UNEB

Dentre os nomes dos candidatos aprovados no curso de Direito na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), o da ex-dançarina Leokret do Brasil foi o que mais chamou a atenção. Aos 36 anos, ela, que também já foi vereadora de Salvador, foi classificada através das cotas para transsexuais.

Celebrando a aprovação no Carnaval - neste sábado (22) ela esteve no camarote Expresso 2222 -, Leokret contou que sempre teve o sonho de ser advogada mas não pôde realizá-lo antes por conta das barreiras criadas pelor preconceito da sociedade e da própria família.

"Eu sempre quis ser advogada, pois sempre quis defender as pessoas. Mas, infelizmente, pela correria da minha vida tive que trabalhar desde cedo para sobreviver e conquistar meus sonhos. Saí cedo do colégio porque meus pai não queriam que eu estudasse por eu ser trans. Sempre falaram que viado não tinha futuro e me tiraram da escola para priorizar meu irmão, que é hétero. Agora, mais velha, consegui conquistar muitas coisas na vida e pude realizar esse sonho", conta ela, que também quer dar visibilidade às cotas para mulheres e homens trans para que essas pessoas ocupem maiores espaços na sociedade.

Curiosamente a futura advogada soube da notícia através de outras pessoas. Ela estava na casa de sua amiga Anitta quando um jornalista ligou para ela perguntando da aprovação. Já ciente, ela já começa a projetar como será a sua carreira.

"Quando fui vereadora pude ajudar as pessoas que, assim como eu, tiveram portas fechadas por conta do gênero e da sexualidade. Agora advogada vou continuar esse meu trabalho, oferecendo assistência jurídica gratuita para essas pessoas das comunidades que não têm condições de pagar pelo serviço", conta ela ,que já tem um projeto social que oferece essa assistência.

