Doze filmes brasileiros disputam indicação para o Oscar; veja lista

A Secretaria do Audiovisual, vinculada ao Ministério da Cidadania, divulgou a lista de filmes brasileiros inscritos para disputar o Oscar.



Ao todo, 12 longas foram selecionados. No ano passado, 22 produções estavam na disputa - o filme selecionado, na ocasião, foi O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues. Confira a lista dos filmes selecionados deste ano:



Bacurau, de Kleber Mendonça Filho



Los Silencios, de Beatriz Seigner



A Vida Invisível, de Karim Aïnouz



Sócrates, de Alex Moratto



A Última Abolição, de Alice Gomes



A Voz do Silêncio, de André Ristum



Bio, de Carlos Gerbase



Legalidade, de Zeca Brito



Humberto Mauro, de André Di Mauro



Espero tua (re)volta, de Eliza Capai



Chorar de Rir, de Toniko Melo



Simonal, de Leonardo Domingues



A seleção não garante que o representante brasileiro de fato chegue a disputar a categoria de melhor filme internacional do Oscar. Apenas quatro filmes nacionais chegaram a disputar a estatueta: O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, em 1963; O Quatrilho, de Fábio Barreto, em 1996; O Que É Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto, em 1998; e Central do Brasil, de Walter Salles, em 1999.