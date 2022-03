Doze planos de saúde têm comercialização suspensa a partir de hoje; veja lista

Doze planos de saúde, administrados por seis operadoras, têm sua comercialização suspensa a partir desta terça (22). A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no último dia 16, devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial no último trimestre do ano passado.

Os planos atendem, juntos, a 83.286 beneficiários, de acordo com a ANS, e só poderão ser vendidos a novos clientes caso apresentem melhora no resultado do monitoramento trimestral da agência.

Onze planos de saúde, administrados por quatro operadoras, suspensos anteriormente, conseguiram apresentar essa melhora e tiveram liberação para voltar a ser comercializados hoje.

No site da ANS, é possível conferir as listas dos planos com comercialização suspensa e daqueles com a venda liberada.

Confira lista:

UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA

Registro ANS: 311961

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 458461089 Ambul+Hospit sem Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-parti 464565111 Unipart Empresarial Enfermaria Com Obstetrícia

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Registro ANS: 317896

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 485570201 NACIONAL ADESAO POS - ENF 485571200 NACIONAL ADESAO POS - APTO

SAÚDE SIM LTDA

Registro ANS: 320111

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 473195156 Sim Mais Ade R1 ESC 473433155 Classe Ade R1 ACC

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

Registro ANS: 400190

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 456407073 RUBI 468577136 ESSENCIAL PLUS 470021130 MEDICAL IND 200 474742159 PRIME 300

ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA

Registro ANS: 402478

REGISTRO PRODUTO NOME COMERCIAL 466821129 MEDVIDA EMPRESA

SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Registro ANS: 421154