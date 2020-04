Doze presos fogem de Complexo da Mata Escura; veja fotos

Doze presos que estavam custodiados na Unidade Especial Disciplinar (UED), no Complexo Pentenciário da mata Escura, em Salvador, fugiram na madrugada desta segunda-feira (20). As informações são do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb).

Em nota, o sindicato informou que os doze detentos saíram das celas e acessaram a parte externa do Complexo após romperem a estrutura que estava totalmente corroída por ferrugem. Eles escaparam por um matagal. Um dos detentos foi encontrado morto e outro foi recapturado por policiais. Dez ainda estão sendo procurados. Os Policiais Penais que estavam de plantão conseguiram evitar a fuga de um número maior de presos, informa o sindicato.

A UED, de onde os presos fugiram, está parcialmente interditada. A Unidade foi construída para ser de segurança máxima. Para o vice-presidente do Sinspeb, Fernando Fernandes, as más condições do lugar acabam favorecendo as fugas.

"São diversos problemas estruturais que acabam favorecendo as fugas. As portas eram acionadas de forma remota e encontram-se atualmente todas quebradas.Temos problemas elétricos. A Unidade Especial Disciplinar foi construída para ser a unidade prisional de segurança máxima do Estado, mas hoje não passa de um prédio em ruínas", declarou.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) foi procurada, mas ainda não respondeu à reportagem.