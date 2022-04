Doze são presos durante operação de combate ao tráfico em Salvador e RMS

Doze pessoas foram presas e três morreram em confronto com a polícia durante a Operação Disciplina, deflagrada nesta terça-feira (26), em Salvador e Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 11 mandados e uma prisão em flagrante foi efetuada.

Segundo a polícia, durante as ações três criminosos entraram em confronto com os policiais, foram atingidos por disparos de arma de fogo, socorridos para unidades de saúde, mas não resistiram. Entre os alvos estão envolvidos com as mortes do percussionista Renato Santos Evangelista Sobrinho, ocorrido em dezembro de 2021, e do guarda municipal, Tiago Duarte Banhara, em fevereiro deste ano.

O delegado Yves Correia também destaca a desmontagem de um esquema em unidades prisionais. “Com o cumprimento de alguns mandados e algumas prisões, desarticulamos a prática organizada de facilitação de entrada de drogas e aparelhos celulares em presídios”, Detalhou. Durante as ações 22 mandados de busca e apreensão são cumpridos.

A operação envolve cerca de 200 policiais dos Departamentos de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), de Inteligência Policial (DIP), de Polícia do Interior (Depin) e a Coordenações de Operações Especiais (COE).