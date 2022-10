Com 46,52% dos votos, o candidato Dr. Hiran (PP) foi eleito senador pelo estado de Roraima. Segundo os resultados divulgados neste domingo (2) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o político teve 118.304 votos, das 99,53% de urnas apuradas.

Hiran Gonçalves, que é médico e deputado federal, liderou as pesquisas no estado.

Em segundo lugar, na vaga pelo Senado, ficou Romero Jucá (MDB), com 35,79%; em terceiro aparece Telmario Mota ( Pros), com 7,60%; e em quarto Bartô Macuxi (Psol), com 4,34%