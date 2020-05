Drauzio elogia Rui e Neto no combate à covid-19: 'Situação privilegiada'

O médico Drauzio Varella elogiou o combate ao coronavírus em Salvador e na Bahia, especialmente a parceria do prefeito ACM Neto (DEM) e do governador Rui Costa (PT).

Em entrevista à rádio Metrópole nesta segunda (25), Drauzio destacou que os dois, que são adversários no lado político, "são homens civilizados" e entendem a gravidade do momento.

"Acho que a Bahia tem uma situação privilegiada mesmo, um governador e um prefeito que são homens civilizados, o que hoje em dia não é pouco, e que entendem que a situação é grave e que não admite-se nenhuma politização porque é o povo baiano sofrendo", disse.

Drauzio afirmou ainda que a Bahia tem uma situação "razoável" no combate à covid-19. "Se comparar com os outros estados do Nordeste e de outras áreas, como o Norte, a situação da Bahia é razoável. Não estou dizendo que não é grave, é grave no mundo inteiro e no país inteiro. Mas é uma situação que está sendo relativamente bem controlada. Eu acho que se deve a essa harmonia, homens públicos que têm uma noção da gravidade do problema e colocam o enfrentamento como prioridade", completou.

Para ele, países que adotaram mais cedo as medidas de retrições tiveram melhor resultado no combate ao coronavírus. Ele citou a Argentina, país vizinho ao Brasil que restringiu a circulação de pessoas.

"Não foi uma coisa que veio do céu. Não foi sorte da Argentina. O vírus se transmite para um argentino da mesma forma que o brasileiro ou um chinês. Foram países que souberam fazer um esforço coletivo para isolar o vírus da melhor forma possível. Temos um país muito grande, muito desordenado e esse conflito de posições que confundem a população", diz.