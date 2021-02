Drauzio Varella recebe primeira dose da vacina: “confie na ciência”

O médico e cientista Drauzio Varela recebeu, nesta segunda (15), a primeira dose da vacina contra o coronavírus, em São Paulo. O médico de 77 anos comemorou o momento em suas redes sociais. Ele pediu que seus seguidores confiem na ciência e na vacina.



“Hoje não é uma segunda-feira qualquer. Dr. Drauzio tomou a primeira dose da vacina contra covid-19. Confie na ciência, confie na vacina”, escreveu o médico no Twitter.



Hoje não é uma segunda-feira qualquer. Dr. Drauzio tomou a primeira dose da vacina contra covid-19. Confie na ciência, confie na vacina. ???? pic.twitter.com/xbHA360fSY — Portal Drauzio (@drauziovarella) February 15, 2021

No cartão de vacina é possível ver que Drauzio foi imunizado com a vacina da AstraZeneca/Oxford. Com isso, o prazo para o médico receber a segunda dose é de 10 de maio.