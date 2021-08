Drible nas dificuldades para emplacar nos negócios

Até os 22 anos, Maxwell Moraes viva como atleta profissional, mas percebeu que teria limitações como jogador de futebol, afinal a carreira tinha prazo para acabar e decidiu começar a investir em outras atividades. Inicialmente, trabalhou no marketing de relacionamento no segmento de cosméticos. Revendeu roupas de uma loja de roupas multimarcas de um amigo.

Nesse período, o irmão lançou uma marca de roupas e o convidou para seguir na empreitada com ele. Nascia a Malazartes (@malazartoficial). “Gostamos muito de trabalhar o conceito de uma moda sem gênero, mas compreendemos que o nosso maior público é composto de homens que gostam da streetwear”, diz o empresário. A preferência talvez tenha explicação no DNA do nome que batiza a marca, afinal, ela nasceu do encontro de primo e amigos de Léo Malazarte. “Uma nova geração assumiu o grupo, mas o nome serviu para darmos início ao negócio há seis anos”, conta.

As histórias desse ex-atleta, que virou empreendedor, serão o tema do programa Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 04, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, Maxwell abordará como sua relação com o esporte o ajuda a pensar as coleções e as cápsulas, garantindo que os clientes tenham sempre peças exclusivas e abordará os desafios de trabalhar ao lado da esposa, uma vez que o irmão deixou a sociedade para cuidar de outras iniciativas.

Maxwell também contará como voltou suas vendas para as redes sociais, uma vez que não foi possível manter a loja física. Também abordará os planos para esses novos tempos, quando a economia começa a demonstrar sinais de recuperação.

