Drive solidário: ação da Rede Bahia arrecada 56,7 toneladas de alimentos para doação

Apesar do isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, o momento serviu para aproximar a população de uma outra forma: fazendo bem ao próximo. Esse é o grande propósito da campanha Uma Rede Por Todos, idealizada e executada pela Rede Bahia, em parceria com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, da Prefeitura de Salvador.

Durante todo o fim de semana, o Centro de Convenções se tornou um ponto de encontro solidário na capital. Com uma operação no modelo drive trhu, assim como as blitzes de teste rápido, voluntários se uniram para receber doações de alimentos e itens de higiene que serão repassados para mais de 200 instituições sociais da cidade, que atendem principalmente em bairros periféricos.

Para Carlyle Avila, diretor de programação da Rede Bahia e coordenador da ação, o resultado das arrecadações feitas durante os dois dias foram muito positivas, o que mostra o “espírito solidário que o baiano carrega”. No total, 56,7 toneladas de alimentos foram doadas pela população, além de 13.124 itens de limpeza, 19.288 itens de higiene pessoal, incluindo álcool em gel e máscaras, 1,2 mil pães, 37 kits infantis de higiene e outros 33 kits para adultos.

Os números são motivo de orgulho para a secretária Ana Paula Matos, que está à frente da pasta, e lembra como uma ação social como essa se aproxima do espírito vivido na Páscoa: "Podemos comemorar que muitas das famílias que mais precisam vão estar mais felizes, alimentadas por essa energia de amor e caridade”, declarou. Devido ao sucesso, a secretaria informou que um outro drive será realizado em Salvador, mas não divulgou se o local será o mesmo e nem a data de realização.

DOAÇÂO EM FAMÍLIA

Esse é o sentimento que moveu o engenheiro eletricista Daniel Peixoto, 36, e sua família. Ele mora próximo à Avenida Paralela e foi até o Centro de Convenções na tarde de ontem, em companhia da esposa, Veridiana Soraia, da sogra, Irani Menezes, e da filha Maria Cecília.

Acostumado a fazer doações desde quando morava em Minas Gerais, aprendeu em casa que “a melhor forma de agradecer é ajudando próximo”, contou. A decisão de doar aconteceu no sábado, e ele contou que escolheu o final da tarde para ir, pois o movimento estaria mais tranquilo.

No local, antes de chegar ao ponto de recolhimento das doações, os carros eram parados para que agentes da Transalvador medissem a temperatura dos ocupantes. Depois, os carros seguiam e eram recebidos por voluntários que retiravam os produtos do veículo. No caso de Daniel, ele preferiu saltar e ajudar os voluntários a retirar as sacolas. A presença filha, para ele, tornou o momento ainda mais importante, para passar o exemplo para a geração mais nova.



Por falar em diferentes gerações, Simoni Sampaio, 51, e sua mãe, Alzira, 87, formam uma dupla e tanto, principalmente quando o motivo é ajudar quem mais precisa. Por ser grupo de risco, dona Alzira está o tempo todo em casa, claro, e as notícias na televisão apertaram bastante o coração que, para filha, é “muito maravilhoso”.

Por isso, prometeu para a mãe que levaria a doação que “foi bancada por ela”, contou Simoni. “Se não fizesse essa doação ela não ficaria bem. Já está sozinha, acompanhando tudo da televisão, precisava fazer isso para ficar aliviada. Agora o coração já está em paz”, brincou Simoni, que lembra de dona Alzira como a pessoal mais altruísta que conhece.

Além do destaque pela doação, Maurício chamou a atenção pelo carro que pilotava: um Renault Gordini 1965 (Foto: Reprodução)

O músico Maurício Kowalski, 56, também se considera um cara com “espírito solidário”, disse. Mesmo debaixo da forte chuva que caiu no sábado, não pensou duas vezes e foi com seu estiloso Renault Gordini cor de laranja, fabricado em 1965, até o Centro de Convenções fazer mais uma doação.

Essa é uma dentre outras ações que faz regularmente, como doações para locais como o Hospital Martagão Gesteira e o Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (Nacci). Ele destacou como o processo de entrega foi extremamente seguro, além da presença dos EPI´s em toda a equipe de voluntários. “Fazer parte de uma experiência que pode minimizar o sofrimento do outro é fantástico”, afirmou Maurício.

Para quem não pôde fazer as doações durante este fim de semana, a campanha se estende pela internet. Como destacou Carlyle, a entrega das doações no drive thru é apenas uma das fases do projeto.

No site umaredeportodos.com.br é possível cadastrar um projeto social para que os doadores o encontrem na plataforma, além de poder se cadastrar e doar valores para os espaços selecionados. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza informou que a prefeitura também lançará uma plataforma para doações online.





