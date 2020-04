Drive Thru Solidário arrecada 20 toneladas de alimentos

O projeto Drive Thru Solidário já arrecadou até o meio dia deste sábado (11), 20 toneladas de alimentos. O ponto de doação montado no centro de Convenções, na Boca do Rio, recebe até domingo (12), além de itens da cesta básica, produtos de higiene e limpeza que serão destinados a pessoas carentes da capital baiana.

A ação integra a campanha #UmaRedePorTodos da Rede Bahia e conta com a parceria da Prefeitura de Salvador. As doações podem ser feitas das 8h às 16h no local. Segundo a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE), Ana Paula Andrade Matos Moreira, "todo ato de solidariedade é muito bem-vindo neste momento de pandemia".

As doações continuam até amanhã (12), no Centro de Convenções

(Foto: Divulgação)

“Recebemos 800 pães agora há pouco de uma padaria, que hoje mesmo já serão encaminhados para abrigos de idosos. O nosso principal objetivo é justamente esse: envolver as pessoas”, afirmou.

Ainda de acordo com a secretária, a Associação Baiana de Supermercados (Abase) fez a doação de 10 toneladas de alimentos e o Shopping da Bahia enviou mais mil cestas básicas. Ao todo, foram arrecadados também 1.204 itens de higiene pessoal e 947 produtos de limpeza.

A fim de evitar aglomerações, a entrega dos mantimentos é feita por meio do sistema de drive-tru

(Foto: Divulgação)

Quem quiser ajudar poderá doar: alimentos (arroz, feijão, farinha de mandioca, leite em pó, açúcar, óleo, café, biscoito, proteína de soja, sardinha enlatada e flocos de milho), material de limpeza (água sanitária, sabão em pó e detergente) e produtos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, creme dental e aparelho de barbear).

Os itens arrecadados serão entregues em áreas mapeadas pela secretaria. “A parceria com a TV Bahia foi fundamental. O que estamos vendo aqui hoje com todo esse movimento é uma forma de dar um simbólico em quem mais precisa ser causar aglomeração”, completou Ana Paula.



SERVIÇO

O quê: Drive Thru Solidário

Quando: até domingo (12), das 8 às 16 horas

Onde: Centro de Convenções (na Orla da Boca do Rio)