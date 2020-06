Drive Thru Solidário arrecada mais de 16 toneladas para população carente de Salvador

O movimento foi grande neste domingo (7) no estacionamento da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim, na Calçada. Sem aglomeração e com respeito às orientações sobre o distanciamento social dos órgãos de saúde, dezenas de pessoas participaram da segunda edição do Drive Thru Solidário, que aconteceu neste final de semana, para doar alimento, material de limpeza e de higiene para a população carente de Salvador.

A cada carro que chegava com alguma doação, ouvia-se uma salva de palmas dos que ali estavam. O projeto faz parte da campanha Uma Rede por Todos, da da Rede Bahia, em parceria com a Prefeitura de Salvador por meio da Sempre/Secretaria de Promoção Social e Saltur,-Empresa Salvador Turismo, Central de Lideranças Comunitárias, Casa Pia, Colégio dos Órfãos de São Joaquim e com o apoio do Comando Conjunto Bahia das Forças Armadas, que foi ativado pelo Ministério da Defesa para apoiar ações de combate à COVID -19. Até a manhã deste domingo, foram coletadas 449 cestas básicas, 96 kits de limpeza e mais de uma tonelada de alimento.

A pandemia fez com que houvesse uma nova modalidade para entrega das doações: agora é por Drive Thru. A coordenadora do projeto, Fernanda Viana, explica que foi a maneira encontrada para que as pessoas continuassem a doar, porém de forma segura. “O projeto nasceu de uma necessidade de ajudar a população em vulnerabilidade. Como nossa equipe está reduzida e a maioria está de home-office, resolvemos adotar a modalidade do drive-thru, que a prefeitura já vinha fazendo com a vacinação contra a gripe. É uma maneira de doar de forma segura, porque só pode doar quem estiver no carro, bicicleta ou moto”, explicou.

A modalidade do drive também já foi adotada em algumas cidades no interior da Bahia, como em Barreiras, Ilhéus, Paulo Afonso, Juazeiro e Feira de Santana. A próxima parada será em Itabuna, segundo Fernanda. Ao todo, Uma Rede por Todos já realizou mais de 300 campanhas no estado e beneficiou mais de 90 mil pessoas.

Os produtos arrecadados serão doados para as comunidades e instituições assistidas pela Central de Lideranças Comunitárias, a partir de uma triagem feita pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), junto aos líderes comunitários e os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

“São centenas que precisam e a gente não tem como atender todo mundo. Veremos quais estão em maior vulnerabilidade e, a partir do total de arrecadações, vamos priorizar famílias e associações da sociedade civil que estão mais necessitadas”, explicou Juliana Portela, secretária da Sempre.

No contexto da pandemia, Juliana ressaltou que idosos, pessoas em situação de rua e aqueles que ainda não obtiveram nenhum auxílio, como o emergencial e o da Prefeitura, terão preferência nas doações.

“A necessidade hoje, com a pandemia, é a alimentação chegar ao que mais precisam. Estamos identificando as pessoas que não receberam nada até agora e que estão numa vulnerabilidade maior. Essa é a nossa preocupação”, explica Ailton Soares, presidente da Central de Líderes Comunitários de Salvador, que ajuda na curadoria das instituições e famílias que recebem as doações.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, explicou que a escolha da Casa Pia para receber as doações tem caráter simbólico e que visa incentivar os soteropolitanos a prestarem atenção à entidade e voltarem a frequentá-la, quando acabar a pandemia do coronavírus. “A Casa Pia é uma instituição muito tradicional, secular, e que está passando por processo de reformulação. Ela é um patrimônio histórico da cidade. Então, tem uma simbologia o fato de você ter uma instituição como essa participando da ação. Por outro lado, é uma forma de a gente chamar atenção para a existência dela e contribuir com a entidade, para que as pessoas voltem a frequentar o espaço”, explicou o secretário da Saltur, Isaac Edington.

O médico cardiologista Eduardo Novaes veio direto do mercado com as doações. “Soube da ação pelo WhatsApp. Achei a campanha inteligente por ser no final de semana, domingo é um bom dia para a gente ir ao mercado e poder vir aqui. Vejo tantas notícias ruins e é bom saber de iniciativas como essa”, comentou.

Outra pessoa que contribuiu foi o cantor Bell Marques, que doou, neste sábado (6), um caminhão com uma tonelada em alimentos. "Os dias são difíceis pra todos, mas acredito na força da voz do artista. Além de levar alegria ao público em quarentena, acho que temos um papel muito bacana e importante através das lives que a gente vem realizando, que é a de estimular as doações a quem mais precisa neste momento de incertezas. Fico feliz de poder fazer algo e ajudar diversas iniciativas, como a Campanha Salvador Solidária", disse Bell.

As Forças Armadas também deram apoio ao movimento através da Marinha. Além de cuidarem da segurança no local, 26 militares ajudaram na organização e transporte das cestas básicas.

É a segunda vez do Drive Thru Solidário na capital baiana. Na primeira edição, a ação arrecadou 56,7 toneladas de alimentos, 13.124 itens de limpeza, 19.288 itens de higiene pessoal, 1,2 mil pães, 37 kits infantis de higiene e outros 33 kits para adultos, que foram destinados a 48 instituições carentes de Salvador. Uma nova edição está prevista para julho ou agosto, direcionada para a população do Subúrbio Ferroviário, de acordo com o presidente da CLC, Ailton Soares.