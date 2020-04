Drive thru solidário receberá doações para pessoas carentes de Salvador

O Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, ganhará um Drive Thru Solidário neste fim de semana, entre os dias 11 e 12 de abril. Das 8h às 16h, qualquer pessoa poderá visitar o local e doar alimentos, material de limpeza e produtos de higiene pessoal, que serão destinados às pessoas carentes de Salvador. O projeto tem como objetivo diminuir os impactos causados pela pandemia do coronavírus nas periferias da capital baiana.

Por lá, será instalada uma baía exclusiva para os motoristas e passageiros que desejam ajudar na campanha. Não será necessário sair do veículo para entregar os donativos - assim, será possível contribuir com a arrecadação e, ao mesmo tempo, seguir preservando o isolamento social e evitar aglomerações.

(Foto: Divulgação)

Quem quiser ajudar poderá doar: alimentos (arroz, feijão, farinha de mandioca, leite em pó, açúcar, óleo, café, biscoito, proteína de soja, sardinha enlatada e flocos de milho), material de limpeza (água sanitária, sabão em pó e detergente) e produtos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, creme dental e aparelho de barbear).

A ação faz parte da campanha #UmaRedePorTodos, é uma iniciativa da Rede Bahia, em parceria com a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE), e tem apoio da Saltur – Empresa Salvador Turismo. Os itens arrecadados serão entregues em áreas mapeadas pela secretaria.

(Ilustração: Elano Passos)

