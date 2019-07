Droga avaliada em R$ 100 mil é encontrada enterrada em Itinga

Mais de 60 quilos de maconha, prensada e a granel, foram apreendidos, nesta quinta-feira (25), em Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A droga foi encontrada enterrada nas localidades de Quingoma e Areia Branca, durante ações da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Itinga).

Em Quingoma, foram localizados 21 sacos da erva, acondicionados em quatro tonéis, num terreno baldio, onde, horas antes, foram apreendidos pinos para cocaína, uma balança, balaclavas e placas de automóveis.

Já em Areia Branca, equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) encontraram 31 pacotes e 120 trouxas de maconha, um kit tático usado em pistolas Glock, um carregador calibre 556, uma balança, duas prensas industriais e quatro coletes balísticos pertencentes a uma empresa privada de segurança.

Segundo esclareceu o comandante da 81ª CIPM, major Sérgio Dias, a droga está avaliada em mais de R$ 100 mil. “Foi uma boa baixa no tráfico, pois, além da maconha, também apreendemos itens caros utilizados neste comércio ilegal pelo grupo criminoso”, avaliou.

A delegada Elaine Estela França Souza, titular da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), unidade em que a ocorrência foi registrada, informou que as investigações apontam que a droga seria distribuída na localidade do Caji. “Os traficantes estão com o artifício de enterrá-la, com o objetivo de dificultar o trabalho policial”, comentou, ao lembrar como a maconha foi encontrada.