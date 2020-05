Drogaria São Paulo é nova parceira da campanha 'Salvador Solidária'

A rede Drogaria São Paulo é a nova parceira da Salvador Solidária, campanha para arrecadar doações que irão para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), criado pela Prefeitura para apoiar a população carente durante a pandemia do novo coronavírus. O fundo está sendo usado para comprar cestas básicas, materiais para higiene pessoal, máscaras de produção, álcool em gel e outros itens.

Mais de 50 lojas da rede de drogarias fazem parte da ação na capital. A ideia da campanha é conscientizar e mobilizar aqueles que frequentam os estabelecimentos a fazer doações de qualquer valor na hora de sua compra. "Trabalhamos pela promoção da saúde e bem-estar. Por isso, faz todo sentido sermos parceiros do projeto Salvador Solidária. É hora de nos unirmos para que juntos possamos vencer esta pandemia. A partir de agora, os clientes da Drogaria São Paulo poderão colaborar ativamente com o combate à covid-19", afirma a gerente regional da Drogaria São Paulo na Bahia, Joana Andrade.

O prefeito ACM Neto reforçou a importância da solidariedade e colaboração das empresas na campanha. “Estamos em um momento que demanda muita solidariedade, principalmente com aqueles que mais precisam de ajuda. A prefeitura vem investindo fortemente em ações de cuidados com a saúde e de promoção social, e parcerias com essa, com a Drogaria São Paulo reforça também a importância do papel solidário das empresas, que deve ser incentivado, e esse é um bom exemplo”, diz.

Para Isaac Edington, presidente da Saltur e coordenador da campanha, essas parcerias com a iniciativa privada além de ajudar na campanha, conseguem alcançar um número ainda maior de doadores. “Eu acredito que alcançamos o sucesso sempre que podemos trabalhamos em conjunto. Acreditamos no apoio solidário das empresas e cidadãos para aqueles que mais precisam neste momento difícil”, afirma.