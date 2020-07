Drogas arremessadas pelo muro do Complexo da Mata Escura são apreendidas

Uma tentativa de fazer com que drogas entrassem no Complexo Penitenciário da Mata Escura na madrugada da quinta-feira (9) foi impedida pelo Batalhão de Guardas da Polícia Militar. Os três suspeitos que foram flagrados atirando pacotes por cima do muro da unidade conseguiram fugir.

(Foto: Divulgação)

O tenente-coronel Djair Freitas, comandante da unidade, explica que os três se aproximaram da unidade pela região de mata. “Eles cortaram os arames de proteção e conseguiram passar para arremessar o material. Fomos ligeiros, frustramos a entrada das drogas, mas não conseguimos alcançá-los”, diz.

A ação terminou com apreensão de 2 kg de maconha, dez gramas de cocaína e um carregador de celular, separados em sacos. “Seguimos reforçando a guarda no presídio durante a madrugada, horário em que eles mais praticam esses crimes, através do aumento do efetivo nas guaritas e o uso de motopatrulhamento em toda a região”, diz o tenente-coronel.