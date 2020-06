Drone registra 64 mil tartarugas em santuário marinho na Austrália; veja vídeo

Watch: researchers caught drone footage of 64,000 green turtles making their way to nest on the beaches of Raine Island, on Australia's Great Barrier Reef ???????????? pic.twitter.com/rBi53jqQCG — World Wildlife Day (@WildlifeDay) June 9, 2020

Cerca de 64 mil tartarugas verdes foram avistadas próximo à Ilha Raine, na Grande Barreira de Corais da Austrália, o maior local conhecido de reprodução das tartarugas marinhas. Uma equipe de cientistas australianos registrou as imagens através de drones em dezembro, mas só as divulgadou agora.

Espécie encontrada em regiões tropicais e sub-tropicais, a tartaruga-verde (Chelonia mydas) é considerada em risco de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Entre as causas estão a caça desenfreada, a poluição de praias que servem como ninhos para seus ovos e a captura acidental em redes de pesca de peixes.

Por esse motivo, cientistas estão acompanhando de perto os números de membros da espécie. Recentemente, a equipe de pesquisadores do Departamento de Meio Ambiente e Ciência do estado australiano de Queensland publicou um artigo descrevendo o uso de drones como o método mais eficaz para contar as espécimes. Antes, a equipe utilizou uma tinta atóxica para marcar os cascos das tartarugas mas o método se mostrou falho já que havia um número muito grande de tartarugas para se contar no olho.

A nova técnica permitiu provar que a região é de fato o maior local de reprodução de tartarugas marinhas conhecido. Apesar de o vídeo trazer uma bela visão da natureza, nem tudo é positivo. Em entrevista à CNN, o pesquisador Andrew Dunstan contou que, durante o processo, a equipe identificou que a reprodução das tartarugas não estava acontecendo tão bem como deveria para um grupo de indivíduos tão grande.

As razões ainda não estão totalmente claras, mas um motivo encontrado pelos cientistas foi que as praias onde os ovos são colocados estavam alagando mais frequentemente. A equipe também disse em comunicado à imprensa que está intervindo na ilha para protegê-la e tornar o habitat mais amigável para a reprodução dos répteis.

