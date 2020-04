Dua Lipa faz show no BBB20 e Manu se emociona: 'O que está acontecendo?'

A cantora britânica Dua Lipa foi a primeira atração da festa do Big Brother Brasil (BBB20) desta quarta-feira (22), que tinha como tema um jantar. O show online da artista surpreendeu a também cantora, participante do realitym Manu, fã declarada da diva pop.

Antes da atração entrar no telão da casa, Tiago Leifert explicou para o público a importância do show. Durante toda a temporada, a música da artista embalou as festas do programa, logo após Manu inventar uma coreografia para a canção.

“Meu Deus, o que está acontecendo?. É a Dua Lipa, Babu, a do tamborzinho”, gritou Manu, que ficou visivelmente nervosa com a situação, e acabou não fazendo sua famosa dancinha.

“Eu ouvi dizer que vocês têm dançado as minhas músicas, então eu decidi aparecer para saber como vocês estão. E eu gostaria de cantar um pouquinho de Don’t Start Now. Obrigada pelo carinho”, disse a artista, que descobriu o sucesso de sua música no reality nos últimos dias e chegou a compartilhar em seu perfil do Twitter um vídeo dos participantes se divertindo com a canção.

Assista a reação dos participantes abaixo.