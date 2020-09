Duas apostas acertam Mega-Sena e vão receber R$ 47,2 milhões cada

Duas apostas acertaram os seis números da Mega-Sena no sábado (5), faturando o prêmio máximo da loteria. Uma delas foi feita em Campinas (SP) e a outra foi realizada on-line - a Caixa não divulgou a cidade de origem.

O concurso 2296 sorteou, em São Paulo, os números 01 - 06 - 21 - 29 - 36 - 59. Segundo a Caixa, cada aposta ganhadora vai levar R$ 47.160.446,98.

A quina teve 166 apostas vencedoras. Cada uma delas leva R$ 39.028,74. Já a quadra teve 8.642 apostas certeiras e cada uma faturou R$ 1.070,97.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (9), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. É possível que o sorteio seja transmitido também pela RedeTV!, já que o calendário oficial não divulga com antecedência maior que um dia qual sorteio será televisionado.

Interessados podem apostar até às 19h da quarta, pela Caixa ou no site de loterias do banco. A aposta mínima custa R$ 4,50 e dá direito a escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. O cenário mais caro permite apostar 15 números - aposta que sairia por R$ 22.522,50.