Duas apostas levam prêmio de R$ 300 milhões da Mega-Sena; veja os números 

Uma aposta simples e um bolão de seis cotas levaram o prêmio de mais de R$ 300 milhões da Mega-Sena, sorteado neste sábado (1º). Cada bilhete vencedor ficará com R$ 158.926.894,27, de acordo com a Caixa.

As apostas vencedoras foram realizadas via canais eletrônicos. A aposta simples saiu da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Já o bolão vencedor, foi da cidade de Fernandópolis-SP. Os números premiados foram: 04-13-21-26-47-51.

Segundo a Caixa, o prêmio total foi de aproximadamente R$ 317 milhões, o maior já sorteado em concursos regulares. Em outras faixas, 814 apostas acertaram a quina e levaram R$ 33.910,24. A quadra teve 52.760 acertos, com cada ganhador embolsando R$ 747,39.