Duas baianas estão entre vítimas de acidente com ônibus em Minas Gerais

Duas baianas estão entre as pessoas que morreram em um capotamento de ônibus na BR-116, em Leopoldina (MG) na noite de sábado (2). O veículo vinha para Ubatã, no sul da Bahia, quando sofreu o acidente na cidade mineira. Quatro pessoas morreram, incluindo uma criança.

Uma das vítimas é Maria das Graças Jesus Brito Nascimento, de 68 anos. Ela é de Ipiaú e estava viajando para visitar familiares vindo de Indaiatuba (SP), onde ela morava. A idosa deixou quatro filhos e quatro netos.

O corpo de Maria das Graças foi liberado de Leopoldina na manhã desta segunda e será sepultado na cidade paulista.

A outra baiana que morreu no acidente foi Jucélia Silva Santos, 48 anos. Ela era de Ubaitaba.

Outros quatro baianos ficaram feridos no acidente, segundo a prefeitura de Ubatã.

Acidente

O ônibus saiu de Santo Amaro (SP) para Ubatã. No trecho da Serra da Vileta, em Leopoldina, ele capotou.

No momento do acidente, havia 50 passageiros, incluindo cinco crianças, no ônibus.

A Gontijo Transportes, responsável pelo ônibus, disse que chovia forte quando o ônibus perdeu o controle. Afirmou também que lamenta as mortes e que está prestando asssitência a familiares e acompanhando os passageiros que ainda estão hospitalizados. 42 passageiros já tiveram alta nessa segunda. Seis pessoas estão em hospitais.