Duas comunidades quilombolas na Bahia são reconhecidas e irão receber certificação

As comunidades de Mata Verde, na cidade de Bonito, região da Chapada Diamantina, e Ilha do Paty, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador, tiveram o registro reconhecido pela Fundação Palmares.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira (11), com base nas portarias de 22 de julho de 2021. Segundo consta nos documentos, além de reconhecer as comunidades como remanescentes de Quilombos, a Fundação instruiu o processo administrativo que autoriza as certificações.

Localidade onde cresceu o ator Lázaro Ramos, a Ilha do Paty é pequena em tamanho, mas gigante em história e tradição. Um dos seus maiores símbolos são As Paparutas, grupo formado por mulheres que festejam com danças e pratos típicos da cultura afro-brasileira, que exibem as apresentações mais exuberantes, cheias de música, cores e sabores.

Já Mata Verde é considerada o coração da Chapada. O local é cortado pela Serra do Espinhaço.