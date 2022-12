Duas crianças morrem durante incêndio em ocupação do MTST em Porto Alegre

Duas crianças foram vítimas de um incêndio em uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), em Porto Alegre, nesta quinta-feira (22). As chamas destruíram o barraco onde moravam os menores e seus familiares.

A Ocupação Povo Sem Medo existe desde 2017 e reúne cerca de 300 famílias no local. Ainda não se sabe as causas do incêndio, nem a idade das vítimas.

Em nota, o MTST afirmou que as comemorações natalinas serão canceladas, mas, em respeito às pessoas que almoçam no local, a cozinha solidária seguirá em funcionamento.

"Num país que renega o direito a moradia, a alimentação e a vida, que fortalece a especulação imobiliária, favorece os mega empreendimentos e sujeita a classe trabalhadora as piores condições de vida, cabe a esta mesma população a construção de alternativas de melhor resistir", disse o MTST em nota