Duas garotas de programa são presas por sequestro de juiz americano no Rio

Duas garotas de programa foram presas, nesta terça-feira (12), por suspeita de participação no sequestro de um juiz americano em Copacabana, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal Globo.

Shayna Xavier Monteiro da Silva e Beatriz Freitas dos Santos teriam sido contratadas pelo turista e, após deixarem o flat onde ele estava hospedado, retornaram uma hora depois acompanhadas de comparsas. Na ocasião, roubaram cerca de R$ 8 mil e U$ 100 e passaram a exigir o pagamento de resgate da vítima.

Erivaldo Juvino Silva, conhecido como Nem da Malvina, foi preso no mesmo dia por suspeita de participação no crime.

Em depoimento à polícia, a vítima contou que costuma vir ao Brasil há 20 anos a turismo e costuma se hospedar em flats de Copacabana. Ele relatou que já manteve um relacionamento com uma brasileira. O juiz contou ter chegado ao Rio no último dia 3 e, uma semana depois, marcou um no flat encontro com as duas garotas de programa que havia conhecido em viagens anteriores.

Os criminosos levaram o juiz de seu apartamento. Antes, roubaram cerca de R$ 8 mil e U$ 100. Os homens levaram a vítima até outro bairro num carro. Pararam perto de um pequeno ponto de táxi, e ali foi exigido um resgate para que fosse libertado.