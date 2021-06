Duas mulheres morrem baleadas no Curuzu; vítimas conversavam na porta de casa

Duas mulheres morreram após serem baleadas na porta de casa, no bairro do Curuzu, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Maria Célia de Santana, de 69 anos, e Viviane Soares, de 32 anos. Segundo informações de moradores, a polícia perseguia bandidos em um carro roubado, quando uma troca de tiros foi iniciada.



Moradores e amigosas das vítimas alegam que os tiros que atingiram Maria Célia e Viviane partiram da polícia. As duas eram vizinhas e conversavam na frente de casa. Muito querida no bairro, Maria Célia de Santana era aposentada e trabalhou por anos na Empresa Gráfica da Bahia (Egba).

As duas foram socorridas para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. De acordo com o Centro Integrado de Comunicações, policiais militares fizeram um pedido apoio de guarnições e viaturas da 37ª Companhia Independente na Rua Contenda, no Curuzu, na noite desta sexta. No entanto, o órgão informou não ter mais informações sobre o caso.