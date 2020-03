Duas mulheres são baleadas em São Cristóvão; uma morreu 

Duas mulheres foram baleadas na noite de quarta-feira (11), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Adriana Fonseca dos Santos, 24 anos, e Alessandra Santos da Silva, 19, foram socorridas por policiais militares para o Hospital Menandro de Farias. Adriana não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Já Alessandra, segue internada. O crime ocorreu na Rua Lessa Ribeiro, e foi registrado no boletim diário da Secretária de Segurança Pública (SSP-BA) às 21h.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 49ª Companhia da PM (CIPM/São Cristóvão) foram acionadas pelo Cicom para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro de São Cristóvão. No local, os policiais localizaram as duas mulheres caídas ao solo e de imediato foram encaminhadas para o Hospital Menandro de Farias. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investigam o homicídio e a tentativa contra a outra vítima, ocorridos no bairro de São Cristóvão. No entanto, disse ainda que a autoria e motivação dos crimes ainda estão sendo apuradas.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier