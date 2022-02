Duas mulheres são presas por suspeita de participação na morte de motorista de app

Duas mulheres suspeitas de participarem do latrocínio do motorista de transporte por aplicativo Jorge Alberto Albuquerque de Carvalho, de 49 anos, foram presas na manhã desta sexta-feira (11), por policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) . O crime ocorreu no dia 4 deste mês, no bairro de Itapuã.

As duas já estavam custodiadas na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, após terem praticado um roubo, porém agora também tiveram mandado de prisão preventiva cumpridos pela suspeita de participar do crime que vitimou o motorista. “As diligências continuam em três bairros de Salvador, no intuito de localizar mais envolvidos no crime”, explicou a titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel.

Na ação, os policiais também conduziram para ser ouvido no DHPP um homem suspeito de um homicídio ocorrido na Boca do Rio. O DHPP também solicita que a população colabore com informações, sem precisar se identificar, no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando 181.