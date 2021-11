Duas pessoas ficam feridas após ônibus sair do controle e atingir imóvel em Salvador

No final da tarde desta quarta-feira (17), o motorista de um ônibus do transporte coletivo de Salvador perdeu o controle da direção no meio da Ladeira da Soledade, no bairro do Barbalho, e bateu na parede de um imóvel do local. O motorista e uma passageira ficaram feridos.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que o ônibus fazia a linha 1154 – Terminal Acesso Norte x Barbalho/Macaúbas.

De acordo com informações da TV Bahia, as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a uma unidade de saúde.

Com a batida, a frente do veículo ficou destruída e os vidros quebraram. Não há informações sobre possíveis danos na estrutura do imóvel causados pelo acidente.

Agentes da Transalvador estiveram no local para organizar o trânsito. O ônibus foi guinchado para a garagem da empresa e passará por perícia e manutenção.