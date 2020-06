Duas pessoas ficam presas em ferragens após acidente entre carreta e caminhão na BR-324

Um acidente entre uma carreta e um caminhão deixou duas vítimas presas em ferragens, na manhã desta sexta-feira (12). A batida aconteceu por volta das 9h40, no Km 620 (Estação Pirajá) da BR-324, no sentido interior - capital.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, três pessoas ficaram feridas, sendo que duas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser socorridas por policiais militares do Grupamento Aéreo (Graer) da PM. Não houve nenhuma vítima fatal.

No local, a equipe do Grupamento Aéreo iniciou os procedimentos para a retirada das vítimas e realizou um atendimento pré-hospitalar. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros seram seguimento ao atendimento.

Uma das vítimas presas nas ferragens foi socorrida por uma ambulância do Salvar, enquanto a outra, em estado grave, foi transportada pelo Graer até o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A pista foi liberada por volta das 11h30.