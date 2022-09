Duas pessoas morrem em acidente em Paulo Afonso

Bombeiros militares de Paulo Afonso retiraram duas vítimas que estavam presas nas ferragens após acidente veicular envolvendo um carro de passeio. A situação aconteceu na noite deste domingo (18) na Avenida Beira Rio, bairro Jardim Bahia em Paulo Afonso.

Após o resgate as duas vítimas foram direcionadas aos cuidados de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Para a retirada, os militares utilizaram equipamentos adequados e durante todo o procedimento conversaram com as vítimas para deixá-las calmas.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia alertou os cidadãos para o uso do cinto de segurança, a revisão periódica dos veículos e o respeito ao limite de velocidade nas vias.